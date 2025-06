REGIDESO : L’État doit 6 millions $ par mois, la crise s’aggrave

Kinshasa, 12 juin 2025 — La Régie de distribution d’eau (REGIDESO) se noie sous une dette colossale. Son Directeur Général, David Tshilumba Mutombo, a révélé devant l’Assemblée nationale que l’État congolais consomme chaque mois près de 6 millions de dollars d’eau… sans jamais payer.

Invité à répondre à une question orale avec débat du député Tobie Kayumbi, l’élu de Mbuji-Mayi, le patron de la REGIDESO a pointé du doigt « l’insatisfaction totale » de la population face à une desserte en eau potable devenue chaotique.

« Depuis le pillage de 1991-1992, l’État ne paie plus ses factures. Les dons de produits chimiques ont cessé. Et aujourd’hui, l’État consomme 40 % de l’eau produite sans contribution financière », a-t-il dénoncé.

Cette situation met à genoux l’entreprise publique, déjà affaiblie par une tuyauterie vétuste, l’absence dans certaines provinces comme la Tshuapa, et des retards de paiement aux agents dans les zones occupées.

David Tshilumba a alerté : « Ce sont les plus pauvres et la classe moyenne qui paient l’eau utilisée par les plus aisés, y compris les institutions. C’est injuste ! » Il appelle donc à rendre obligatoire le paiement de toutes les factures étatiques, même celles des institutions supérieures.

Le débat s’est ensuite élargi à plusieurs questions clés :

Qualité douteuse de l’eau distribuée

Pollution des rivières par les sociétés minières

Sous-équipement dans le district de Tshangu

Utilisation opaque des fonds de partenaires étrangers

Faible présence nationale de la REGIDESO

Face à la pression des députés, le DG a obtenu un délai de 48 heures pour revenir avec des réponses plus détaillées.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé toutes les institutions, y compris la sienne, à « donner l’exemple ». Il a plaidé pour que la question de l’accès à l’eau potable devienne une priorité nationale, basée sur la justice sociale.