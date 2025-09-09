RDC vs Sénégal : La Bataille des Martyrs pour un rêve mondialiste

Dès l’aube, des centaines de supporters congolais, drapeaux au vent et visages peints en bleu et rouge, ont convergé vers le Stade des Martyrs. À 11 heures, l’enceinte était déjà à moitié pleine, résonnant des chants et des tambours. À 17 heures, lorsque l’arbitre sifflera le coup d’envoi, le Stade connaîtra une explosion de passion. Les Léopards de la RDC affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal dans un duel annoncé comme le match de l’année pour toute une nation.

« Nous allons livrer un combat » : la détermination des Léopards

À la veille du match, le milieu de terrain Samuel Moutusamy a fixé le cap. Calme mais déterminé, il a déclaré : « Nous allons aborder ce match avec beaucoup de détermination. L’équipe est concentrée et prête à livrer un combat à domicile, devant nos supporters. »

Face à l’expérience et aux individualités fortes des Sénégalais, Moutusamy mise sur le collectif : « À nous d’être agressifs au milieu, de défendre ensemble, de récupérer les ballons et de les mettre en difficulté. »

Une ambiance électrique et un stade en fusion

À quelques heures du match, l’atmosphère autour et dans le stade est tout simplement électrique. De longues files serpentent aux abords. Les tribunes sont déjà bien remplies. Chants, youyous et danses animent les gradins, transformant le Stade en une marée humaine prête à devenir le douzième joueur sur le terrain.

Fimbu ou Khiir : le duel qui fera la différence

Ce match oppose deux styles, deux cultures footballistiques. Les Léopards incarnent l’énergie brute et la passion de leur public. Les Lions de la Teranga, eux, comptent sur l’expérience et la maîtrise des grands championnats.

La question brûle toutes les lèvres : « Fimbu ou Khiir ? » – qui dominera l’autre ? La réponse se dessinera sur le terrain, à travers chaque course, chaque tackle et peut-être un but décisif. Une chose est sûre : le Stade des Martyrs n’oubliera pas de sitôt cette soirée où les Léopards ont écrit un morceau de leur histoire.