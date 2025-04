RDC-USA : Un accord minier historique en vue ? Les révélations choc du conseiller de Trump après son audience avec Tshisekedi

Kinshasa, le 3 avril 2025 – La visite discrète mais hautement stratégique de Massad Boulos, conseiller principal pour l’Afrique du président américain Donald Trump, à Kinshasa ce jeudi pourrait marquer un tournant dans les relations entre Washington et la République Démocratique du Congo.

Une délégation américaine de haut vol

Accompagné de Corina Sanders (Sous-secrétaire d’État adjointe pour les Affaires africaines) et Dan Dunham (Directeur du Conseil national de sécurité pour l’Afrique), Boulos a été reçu en audience privée par le président Félix Tshisekedi à la Cité de l’Union africaine. Les échanges, décrits comme « longs et fructueux » par nos sources, ont porté sur deux dossiers brûlants : la sécurité dans l’Est du pays et un potentiel méga-accord économique.

La bombe minière

C’est en français que Boulos a fait une révélation majeure : « Nous avons convenu d’une voie à suivre pour l’élaboration d’un accord sur les minéraux ». Une annonce qui confirme les rumeurs persistantes sur un possible partenariat stratégique autour des ressources congolaises, notamment le cobalt essentiel à la transition énergétique mondiale.

Le conseiller de Trump a été on ne peut plus clair : « Il s’agit d’investissements de plusieurs milliards de dollars… d’emplois, de transfert de connaissances et d’investissements dans l’infrastructure ». Des propos qui laissent entrevoir un plan américain massif pour sécuriser l’accès aux minerais critiques tout en développant l’économie locale.

Sécurité et prospérité : le dilemme congolais

Mais Boulos a posé une condition sine qua non : « Il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité ». Une référence directe à l’insécurité chronique dans l’Est du pays, où les groupes armés continuent de semer la terreur.

Sur ce point, l’émissaire américain a réaffirmé l’engagement de Washington : « Nous restons déterminés à contribuer à la fin du conflit… pour une paix durable qui affirme l’intégrité territoriale de la RDC ».

Analyse : Un virage stratégique ?

Cette visite intervient dans un contexte de concurrence féroce pour les ressources africaines, alors que la Chine domine actuellement le secteur minier congolais. Les déclarations de Boulos suggèrent une offensive américaine pour reprendre pied dans ce jeu géoéconomique crucial.