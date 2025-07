RDC-Rwanda : Kayikwamba et Muyaya présentent les clés de l’accord de paix de Washington

Le Jeudi 3 juillet , dans les studios de la RTNC à Kinshasa, les ministres Thérèse Kayikwamba, en charge des Affaires étrangères, et Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, ont tenu un briefing conjoint consacré à l’accord de paix RDC-Rwanda signé le 27 juin 2025 à Washington. Ce rendez-vous médiatique visait à clarifier la nature, les objectifs et les mécanismes de mise en œuvre de cet accord stratégique.

Dès l’ouverture, la ministre Kayikwamba a précisé :

« Cet accord n’est ni un traité économique entre la RDC et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s’agit d’un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets : cessation des hostilités, retrait des troupes étrangères, fin du soutien aux groupes armés — y compris le M23 —, et retour durable de la paix à l’Est. »

Une structure conjointe pour garantir la sécurité

Au cœur de l’accord de paix RDC-Rwanda, figure un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire (CONOPS). Selon la ministre Kayikwamba, cette structure hybride réunira des représentants de la RDC, du Rwanda ainsi que des observateurs de pays tiers.

« Cette architecture vise à garantir l’objectivité et le suivi efficace de l’accord, notamment dans les zones encore sous tension. »

Ce dispositif symbolise la volonté d’instaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs, tout en ouvrant une nouvelle phase de coopération régionale, sans interférences armées.

Un appel à l’appropriation citoyenne

Pour les deux ministres, la signature n’est qu’un début. Le véritable chantier commence maintenant, avec l’implication de tous les acteurs de la société congolaise.

« Le travail commence pour nous tous — gouvernement, société civile, presse, citoyens — à travers une lecture active et une appropriation de cet accord. Il faut comprendre les réalités du terrain et accélérer la transformation des zones encore occupées », a insisté Thérèse Kayikwamba.

Patrick Muyaya a, pour sa part, souligné que cet accord de paix RDC-Rwanda est une opportunité de recentrage, permettant au gouvernement de se concentrer sur les priorités du développement, notamment la protection des populations vulnérables, trop longtemps affectées par les conflits.

Une paix durable pour l’Est et au-delà

Ce briefing ministériel confirme la volonté politique du gouvernement congolais de faire de l’accord signé à Washington un véritable levier de stabilité. La mobilisation autour de sa mise en œuvre sera déterminante pour en assurer le succès.