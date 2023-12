RDC : une pluie torrentielle emporte plus de 170 toits de maisons

Les habitants des quartiers Mabolio et Benengule dans la ville de Beni (Nord-Kivu), ont été surpris par une forte pluie qui s’est abattue samedi 23 décembre 2023.

Plus de 170 toitures de maisons emportées, c’est le bilan des dégâts causés par la pluie torrentielle qui est tombée dans la ville de Beni. Celle-ci a surprit les populations des quartiers Mabolio et Benengule ce samedi et a laissé plus familles avec des maisons sans toits. La majorité des familles victimes sont des déplacés. C’est du moins ce qu’a affirmé Jean-Paul Kapitula, coordonnateur du service de la protection civile dans la région de Beni.

Jean-Paul Kapitula a lancé un appel à l’aide vers les organisations humanitaires, le gouvernement et les âmes de bonne volonté, pour pouvoir assister ces personnes vulnérables. Mais avant, il recommande à la population comme mesure préventive « de chaque fois vérifier la charpente des maisons. Parce qu’il suffit que la charpente ou la toiture soit mal fixée, cela peut être un moyen facile aux vents violents d’emporter les toitures ».