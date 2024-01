RDC : une centaine de passagers bloquée à Kwamouth

Ils étaient à bord de quatre bus, dont deux étaient tombés dans l’embuscade des miliciens Mobondo, qui s’affrontent avec l’armée.

Des passagers à bord des bus sont tombés dans les embuscades à Bebes, village situé sur la Route nationale 17 dans le territoire de Kwamouth. Les affrontements opposent les miliciens Mobondo à l’armée depuis la semaine dernière.

Un des passagers, qui alerte, demande à l’agence de voyage concernée de prendre des dispositions utiles pour évacuer tous ces passagers. « Nous demandons aux responsables de GTT, que ce responsable de l’agence GTT puisse appeler son chauffeur, le chauffeur du bus qui est fonctionnel, afin qu’il puisse démarrer son bus et évacuer tour à tour tous les passagers qui sont bloqués de Bebes ».

Le député national, Guy Musomo, élu de territoire de Kwamouth, demande au gouvernement de trouver une solution pour aider les passagers en détresse. Pour lui, le problème est crucial et sérieux. « Ces passagers risquent de mourir. Ils sont une centaine, une centaine des personnes qui n’ont pas de provision, pas d’eau, et rien du tout, qui venaient de Kinshasa pour Bandundu. Alors comme la route est bloquée par les Mobondo, les véhicules ne peuvent plus passer », explique-t-il.