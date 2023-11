RDC-Maboya : environ 20000 habitants n’arrivent pas se soigner

Le centre de santé de Maboya ne fonctionne qu’a 25% de sa capacité, depuis son incendie, il y a une année par les ADF.

Environ 20 000 personnes habitant la cité de Maboya, à 40 kilomètres de Beni (Nord-Kivu) n’ont plus accès aux soins de santé primaires. Le centre de santé de Maboya ne fonctionne qu’a 25% de sa capacité, depuis son incendie, il y a une année par les ADF. C’est ce qu’a expliqué le Dr Kyakimwa Vanohya, médecin gestionnaire de ce centre.

Il appelle à l’aide du Gouvernement et des autres partenaires.

« Nous avons commencé la construction du bloc maternité, qui a atteint le niveau de chaînage mais on est bloqué à cause du manque de moyens financiers. Nous avons pu faire ça grâce à la contribution des personnes de bonne volonté membres de la communauté. C’est ainsi que nous appelons toute personne, organisation non gouvernementale et le gouvernement à nous venir en aide. Voir comment nous aider à reconstruire l’hôpital et l’équiper. Nous sommes dépourvus aussi de médicaments et tout autre matériel nécessaire », affirme le médecin.

Notons que la zone est encore sous menace des hommes armés.