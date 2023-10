RDC : les opposants Katumbi et Fayulu candidats à la présidentielle

Moïse Katumbi et Martin Fayulu ont officiellement déposé leur candidature mercredi 04 octobre 2023.

Les deux poids lourds de l’opposition de la RDC sont candidats à l’élection présidentielle de décembre. Ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi espère remplacer à la tête de la RDC Félix Tshisekedi. Ses relations conflictuelles avec l’ancien président Joseph Kabila l’avait contraint à l’exil et il n’avait pas réussi à déposer sa candidature.

Pour ce qui est de Martin Fayulu, il s’agit de la candidature d’un homme qui se considère toujours comme le véritable président-élu : il revendique toujours la victoire à l’élection de 2018 et promet de ne rien lâcher, de se battre pour la transparence et la vérité des urnes. Après le dépôt de sa candidature, il affirme, qu’il n’acceptera pas de voir quelqu’un « voler la victoire du peuple ».

Notons que Martin Fayulu et Moïse Katumbi s’étaient rapprochés cette année avant de s’éloigner, à cause de divergences d’approches notamment sur le boycott ou non du processus électoral.