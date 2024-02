RDC : les déplacés de Kwamouth à Bagata passent de 5000 à plus de 10 000

Ces chiffres ont été présenté mardi 13 février, par le ministère provincial des Affaires humanitaires du Kwilu.

Depuis quelques jours, le nombre de déplacés de Kwamouth accueillis dans les villages du territoire de Bagata est passé de 5 120 à 10.600, dont les femmes enceintes et les enfants non accompagnés. Le bilan a été livré par ministère provincial des Affaires humanitaires du Kwilu.

Après avoir fui les exactions de la milice Mobondo, ils ont été confrontés dans les milieux de refuge, aux conditions de vie difficiles. Ils n’avaient pas d’assistance, passaient des nuits à la belle étoile…

Le ministère provincial des Affaires humanitaires du Kwilu lance un SOS au gouvernement et aux partenaires, ainsi qu’aux personnes de bonne volonté, afin de venir en aide à ces personnes en détresse.

« Nous continuons à enregistrer des personnes déplacées qui proviennent du territoire Kwamouth qui traversent les différents villages du territoire de Bagata dans la province du Kwilu. A ce jour nous sommes déjà à 10.688 personnes déplacées dont 4888 enfants, 3.346 femmes, dont 36 femmes enceintes, 2.462 hommes et 6 enfants non accompagnés. Ils sont accueillis dans les villages du secteur de Wamba comme à Misay, à Facila, à Fambondo, à Kibay, à Kingangu, à Mbukaka, à Kisibu et dans les autres villages », a fait savoir le Directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires humanitaires du Kwilu, Jérémie Bikiele.