RDC : la résurgence de la peste et la rougeole entraine la fermeture des écoles

Pas moins de dix écoles primaires ont été fermées le 20 février dernier, après la réapparition de la peste bubonique et de la rougeole.

Dans la zone de santé de Rety à 100 kilomètres de la ville de Bunia dans le territoire de Djugu (Ituri), pas moins de 10 écoles primaires ont été fermées, mardi 20 février 2024. Cette fermeture est liée au retour de la peste bubonique et à la rougeole qui touchent les élèves. Pour autorités scolaires et sanitaires, cette mesure vise à protéger les enfants et intensifier les mesures de riposte contre ces pathologies. Il est aussi question de déclencher une vaste campagne de pulvérisation de ces écoles en cours dans la zone en riposte

La première école à avoir été touchée est l’EP Kpandroma, où une vingtaine d’enfants sont déclarés positifs après des analyses. D’autres cas ont été signalés dans les écoles primaires Shun, Apolo, EP 2 Kpandroma, Gola, Baidjo, Bwa, Mont Bleu et Rethy.

Plus de trois mille enfants ne vont plus à l’école à la suite de la résurgence et de la propagation rapide de la rougeole et de la peste bubonique, deux maladies déclarées depuis le 3 février dans la zone de santé de Rety dans le territoire de Djugu.