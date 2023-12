RDC : la CENI appelé à organiser un cadre de concertation spécial

Quelques organisations de la société civile ont appelé, lundi 25 décembre, le président de la CENI à organiser un cadre de concertation spécial.

La concertation devrait réunir les candidats présidents de la République et la société civile, « pour tirer les conséquences des élections et élaguer ce qui est mauvais du processus électoral en cours ». C’est ce qui ressort de cet appel lancé lundi 25 décembre, par quelques organisations de la société civile engagées dans les plateformes Veille citoyenne et Vigilance électorale.

« La situation des élections depuis le 20 décembre ne peut laisser personne indifférente. Nous avons vu dans quelles conditions les élections ont été organisées. Le premier jour, nous avons donné le bénéfice du doute par rapport au retard de déploiement (Ndlr : du matériel de vote), par rapport à toutes ces irrégularités et puis nous avons pris acte de la décision de la CENI de pouvoir prolonger d’un jour, le vote. A un jour, nous sommes partis à je ne sais combien de jours. Nous avions encore de territoires qui n’avaient pas encore réceptionné tout le matériel de vote », a déclaré Danny Singoma, membre de la société civile

Cette démarche est justifiée au regard de ces organisations qualifient, de chaos électoral issu des élections du 20 décembre qui se sont déroulées sur plusieurs jours. Pour la société civile, le déroulement des élections ont conduit au doute de la véracité des résultats.

Notons que les candidats et des membres de la société civile demandent l’annulation des résultats de ces scrutins. C’est du moins ce qu’a affirmé Danny Singoma.