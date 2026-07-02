Défense : Le VPM Guy Kabombo lance la refonte du cadre juridique des FARDC pour répondre aux défis sécuritaires actuels

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants, Guy Kabombo Muadiamvita, a présidé, mercredi 1er juillet 2026, une réunion stratégique à l’Hôtel de la Défense à Kinshasa. La rencontre a rassemblé toute la haute hiérarchie des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Le but est de moderniser les lois et règlements qui encadrent l’armée congolaise.

Il s’agit d’une étape majeure de la refondation de l’armée annoncée par le Gouvernement Congolais. Cette initiative devra permettre aux défenseurs de la nation de répondre davantage aux besoins sécuritaires actuels.

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Le ministre Guy Kabombo a confié la coordination de la commission de réforme au Premier président de la Haute Cour militaire. Celui-ci a un délai de trois mois pour livrer un nouveau corpus juridique tenant compte des défis présents de l’armée et ceux à venir. Cette structure aura pour mission d’auditer tous les textes en vigueur et de proposer un nouveau dispositif légal.

Étaient présents à cette réunion le ministre délégué à la Défense en charge des Anciens Combattants, Eliezer Ntambwe, le Chef d’Etat-Major général des FARDC, l’Inspecteur général des FARDC et le Chef de la Maison militaire. Les chefs d’état-major des différentes composantes de l’armée, les responsables de corps et services, ainsi que des officiers supérieurs, magistrats militaires et experts ont également pris part à cette séance de travail.

Le VPM de la Défense nationale a insisté sur la nécessité d’une approche collective. Il appelle en effet tous les acteurs à faire preuve de rigueur et de patriotisme pour que le futur cadre juridique reflète les valeurs de la société et les standards de performance exigés par les FARDC.

Bien plus, le ministre de tutelle a qualifié cette ambition d’« étape charnière pour la refondation de l’armée congolaise ». Le processus, a-t-il déclaré, vise à doter les FARDC d’un cadre légal en phase avec les réalités contemporaines du terrain. « L’ambition est de renforcer la souveraineté nationale et de consolider la paix sur l’ensemble du territoire congolais face aux défis persistants dans l’Est », a-t-il précisé.

Trois axes de travail pour un nouveau corpus juridique adapté

Les travaux de la commission vont s’organiser autour de trois priorités. Le premier axe consiste à examiner les textes devenus obsolètes ou restés inappliqués. Le deuxième axe porte sur l’adaptation des dispositions inappropriées aux réalités actuelles du théâtre des opérations. Le troisième axe concerne l’élaboration de nouvelles normes juridiques pour répondre aux enjeux sécuritaires, géostratégiques et institutionnels présents.

Par ailleurs, le ministre attend des propositions concrètes, opérationnelles et adaptées aux défis actuels et futurs de la défense nationale. Pour les experts du secteur, cette décision marque le coup d’envoi officiel d’un processus de refondation juridique destiné à renforcer la capacité d’action, la discipline et la légitimité des FARDC.