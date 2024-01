RDC-Elections 2023 : 688 personnes élues députés provinciaux (provisoire)

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié dans la nuit de dimanche à ce lundi 22 janvier la liste provisoire des députés provinciaux.

En RDC, ce sont 688 noms qui figurent sur la liste provisoire des députés provinciaux élus sur les 780 attendus. La CENI a publié la liste dans la nuit de dimanche à lundi 22 janvier 2024. L’institution chargée des élections, parle de de 17. 960.910 de suffrages valablement exprimés au niveau national avec un taux du seuil légal de représentativité de 3 % dans chaque province.

Il faut noter que la province de Kinshasa est celle qui a le plus de députés provinciaux, soit plus de 40 en raison de son grand nombre d’électeurs. En plus quelques circonscriptions ne sont pas concernées par cette publication. Notamment les circonscriptions de Budjala dans le Sud-Ubangi, Bomongo et Makanza dans l’Equateur n’ont pas été publiés pour raison d’enquête sur le disfonctionnement y observé le jour de vote.

A ces trois circonscriptions s’ajoutent celles de Masimanimba au Kwilu et Yakoma au Nord-Ubangi où les scrutins ont été annulés par la CENI pour fraude. Et aussi les territoires de Masisi et Rustshuru au Nord-Kivu où les élections n’ont pas été organisées à cause de l’insécurité.

Selon la CENI, près de 40 000 candidats avaient postulé aux législatives provinciales.