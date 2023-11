RDC : deux enfants emportés par des eaux de pluie à Baraka

Les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours à Baraka ces derniers jours ont causées des morts.

Deux enfants décèdent emportés dans les eaux d’une rivière et deux autres portés disparus dans les inondations après de fortes pluies à Baraka. La nouvelle a été annoncée dimanche 19 novembre par la société civile de cette ville du Sud-Kivu.

Les deux enfants se trouvaient dans la maison avec leurs parents, lorsque les eaux de la rivière Mkyemakye ont inondé le quartier. Leurs corps ont été retrouvés plus tard flottant sur les eaux du lac Tanganyika.

« Les eaux de cette rivière ont attaqué plusieurs ménages, à tel point que les parents ont fui, abandonnant les enfants dans la maison. Et les enfants ont été emportés par les eaux de cette rivière. Les maisons ont été détruites. Les corps ont été retrouvés au niveau du lac Tanganyika et ramassés par la population du milieu. Les familles sinistrées sont logées dans des familles d’accueil, chez des voisins, les autres occupent les bâtiments d’églises ainsi que certaines écoles », a expliqué à Radio Okapi, le coordonnateur local de la nouvelle société civile congolaise de Baraka, Jacques Abungulu.

Des sources proches de la mairie de Baraka dressent un bilan de six morts, des champs vivriers, estimés à 500 hectares endommagés, des maisons d’habitation détruites, des kiosques et autres commerces sérieusement affectés avec perte des biens et marchandises.