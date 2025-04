Cobalt, richesses cachées et nouveaux alliés – La stratégie audacieuse de Judith Suminwa

Le 14 avril 2025, aux Émirats Arabes Unis, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a porté haut la vision économique de la RDC. À Abu Dhabi, en marge de l’AIM 2025, elle a défendu les réformes en cours et lancé un appel vibrant aux investisseurs mondiaux.

Dans une interview exclusive à CNN Economic, elle a abordé la question stratégique du cobalt, ce minéral tant convoité. Face à la flambée des prix, la RDC a décidé de suspendre temporairement ses exportations. Objectif : réévaluer les offres étrangères et négocier aux prix du marché.

« Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant, pas un pillage déguisé », a-t-elle lancé avec fermeté.

Diversification tous azimuts

Consciente des enjeux géopolitiques, Judith Suminwa a précisé que la RDC ne souhaite plus dépendre d’un seul bloc économique. Des entreprises venues de tous horizons frappent désormais à la porte congolaise, attirées par les ressources minérales stratégiques : cobalt, cuivre, lithium, mais aussi les potentiels agricoles et énergétiques du pays.

« Nous avons 80 % de terres arables encore inexploitées », a-t-elle souligné.

« Et une richesse en eau qui peut transformer l’Afrique centrale en hub énergétique vert. »

Une vision portée par la jeunesse

Avec ses 120 millions d’habitants, dont 60 % ont moins de 25 ans, la RDC mise sur une jeunesse dynamique. L’éducation gratuite au primaire marque le début d’une transformation profonde. Judith Suminwa incarne cette ambition : première femme à diriger un gouvernement congolais, elle envoie un signal fort à toutes les jeunes filles du pays.

« L’éducation est notre arme de reconstruction massive », affirme-t-elle.

Le Congo prêt à choisir ses alliés

Dans ses échanges avec les médias et les autorités émiraties, la cheffe du gouvernement a insisté sur l’importance d’un commerce plus juste et transparent. Le Congo n’est plus à vendre. Il choisit ses partenaires, ses prix, et surtout son avenir.