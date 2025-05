RDC–Chine : un accord stratégique pour révolutionner le secteur des assurances

Mercredi à Beijing, la République démocratique du Congo a franchi un cap important. L’Autorité de régulation et de contrôle des assurances (ARCA-RDC) a signé un protocole d’accord stratégique avec son homologue chinois, la National Financial Regulatory Authority.

Ce partenariat ne tombe pas du ciel. Il s’inscrit dans le sillage du Forum économique Chine–RDC, organisé à Beijing en septembre dernier. Lors de cet événement, les présidents Félix Tshisekedi et Xi Jinping avaient affiché leur volonté commune de renforcer les liens économiques entre les deux pays. Ce protocole en constitue la première concrétisation tangible.

Une collaboration aux multiples retombées

D’après le communiqué de l’ARCA, cette signature représente une avancée majeure dans la coopération bilatérale. L’accord vise à échanger des expériences en matière de régulation, de supervision et de digitalisation du secteur des assurances. La RDC veut ainsi apprendre des pratiques éprouvées de la Chine, dont le marché pèse près de 800 milliards de dollars.

En renforçant ses capacités institutionnelles, la RDC espère bâtir un écosystème d’assurance plus fiable, plus performant et plus attractif.

Des ambitions claires, un objectif commun

Grâce à ce protocole, les deux parties s’engagent à mettre en place une coopération technique durable. L’accord prévoit notamment des ateliers conjoints, des échanges de cadres, et des discussions autour des technologies numériques.

Il ne s’agit pas seulement de copier un modèle étranger. L’ARCA veut adapter les meilleures pratiques chinoises aux réalités locales congolaises, tout en stimulant la confiance des investisseurs nationaux et internationaux.

Pourquoi cela change la donne

Cet accord va bien au-delà d’un simple échange administratif. Il traduit une volonté claire : accélérer la modernisation du secteur financier congolais et hisser la RDC au rang des marchés émergents crédibles en Afrique.

Pour la Chine, c’est aussi une nouvelle démonstration de son engagement stratégique sur le continent africain, avec une approche de coopération dite gagnant-gagnant, souvent mise en avant dans sa diplomatie économique.