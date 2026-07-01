Coupe du Monde 2026 : Défaite douloureuse de la RDC 2-1 face à l’Angleterre en 16e de finale

Le rêve congolais s’est arrêté en 16e de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. La République démocratique du Congo s’est inclinée 2-1 face à l’Angleterre ce mercredi 1er juillet 2026. Les Léopards avaient pourtant démarré fort avec un but précoce de Cipenga à la 7e minute. Mais l’Angleterre a renversé la situation en fin de match grâce à un doublé de Harry Kane aux 75e et 86e minutes. Au terme d’une rencontre engagée, la RDC quitte donc la compétition aux portes des 8es de finale.

La défaite est douloureuse pour une sélection qui a montré du caractère et cru à l’exploit jusqu’aux dernières minutes face à une nation historique du football.

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Sur le plan statistique, l’Angleterre a dominé avec 16 tirs contre 7 pour la RDC, dont 8 cadrés contre seulement 2 côté congolais. La possession a aussi tourné à l’avantage des Three Lions avec 54% contre 46% pour les Léopards. Malgré ce déséquilibre, le pays africain a tenu et a même ouvert le score très tôt. Ce but matinal a pourtant donné de l’espoir à tout un pays. Mais l’expérience anglaise a parlé dans les 15 dernières minutes.

Une sortie frustrante mais des enseignements pour la RDC

La défaite laisse un goût amer chez les supporters congolais. Mener puis s’incliner sur deux buts tardifs est difficile à digérer. Pourtant, ce Mondial 2026 aura servi à la RDC. L’équipe a prouvé qu’elle avait des atouts offensifs et une organisation capable de tenir tête à l’Angleterre pendant longtemps. La prochaine étape sera de transformer ces performances en résultats sur la durée.

La RDC a fait bonne figure ce soir, pourtant une nation qui a été absente pendant 52 ans sur la plus grande scène du football mondial. Ce parcours en 16e de finale reste une base pour Sébastien Desabre de construire l’avenir.

L’Afrique ne compte qu’un seul représentant en 8e de finale

Avec l’élimination de la RDC, le bilan africain s’alourdit à ce stade de la compétition. Le Maroc reste jusqu’ici le seul pays africain qualifié pour les 8es de finale. Les Lions de l’Atlas portent donc seuls les espoirs du continent dans le dernier carré africain.

Le Sénégal pour tenter de sauver l’honneur africain ce soir

Le Sénégal entre en scène pour son match de 16e de finale contre la Belgique à 21h00 de ce même jour. Les Lions de la Téranga ont l’opportunité de rejoindre le Maroc en 8e et d’offrir à l’Afrique un deuxième représentant.

Face aux Diables Rouges, Sadio Mané et ses coéquipiers devront jouer avec la pression mais aussi avec l’ambition de poursuivre l’aventure. Un succès sénégalais redonnerait de la couleur au football africain dans ce tournoi. Tous les regards seront donc tournés vers ce duel qui peut changer la donne pour le continent.