RCA : la grève des policiers municipaux paralyse les activités à la mairie de Bangui

Dans la journée du 28 août 2023, les stagiaires en service à la mairie de Bangui depuis 2018, ont décidé d’observer une grève pour revendiquer que leur intégration à la Fonction publique.

Plus rien ne marche à la l’hôtel de ville, apprend Journal de Bangui. Les stagiaires qui se tuent à la tâche depuis au moins 5 ans sont entrés en grève pour se faire entendre. Ces policiers municipaux revendiquent leur : « intégration à la Fonction publique et paiement de leur arriéré d’indemnités de transport qui s’élèvent à 3 mois. »

Le mouvement de grève est perceptible de tous et cela affecte le bon déroulement des activités. « Je suis venu retirer l’acte de naissance de mon fils mais tous les services sont fermés, je ne sais plus quoi faire », se lamente un usager. Car il faut le préciser, les agents/stagiaires de la mairie en colère, ont bloqué l’entrée principale de l’institution. Les visiteurs et même les personnels n’ont pas accès à la structure.

Le ministre de l’Administration du territoire, Bruno Yapandé, par ailleurs médiateurs dans cette affaire, suivre ce dossier jusqu’à ce que les agents en grève obtiennent satisfaction.