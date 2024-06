Qui est Anthony Nkinzo Kamole, le nouveau directeur de cabinet du Président ?

Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé ce jeudi 13 juin 2024 la nomination d’Anthony Nkinzo Kamole au poste de directeur de cabinet. Cette nomination a été officialisée par une ordonnance présidentielle lue par Tina Salama, porte-parole du Chef de l’État, sur les antennes de la RTNC.

Anthony Nkinzo, auparavant directeur général de l’Agence Nationale de la Promotion des Investissements (ANAPI), succède à Guylain Nyembo, nommé ministre le 29 mai dernier. Sa nomination marque une nouvelle étape dans sa carrière déjà riche et variée dans la sphère administrative et politique de la RDC.

Avant d’occuper ce nouveau poste, Anthony Nkinzo a dirigé l’ANAPI, et il a également été président du Réseau International des Agences Francophones de Promotion des Investissements (RIAFPI) jusqu’en juin 2022. Son parcours professionnel inclut également un rôle d’Associates Partner en charge du volet Juridique et Fiscal au sein du Cabinet ABN Nzailu & Co en 2017, et plusieurs positions de direction au sein du gouvernement, notamment directeur de cabinet au ministère du Portefeuille et à la Vice-Primature du ministère du Budget.

En tant que quatrième directeur de cabinet sous la présidence de Félix Tshisekedi, Anthony Nkinzo apporte une vaste expérience en gestion fiscale et juridique, acquise lors de son passage chez PricewaterhouseCoopers en RDC. De 2007 à 2012, il a aussi été Human Ressources Business Partners chez Nestlé Congo SPRL, et il a débuté sa carrière comme agent vérificateur de recouvrements à la Direction Générale des Impôts (DGI RDC) de 2000 à 2004.

Sur le plan académique, Anthony Nkinzo est titulaire d’une Certification en études supérieures approfondies sur le Management Général Avancé de l’Université HEC Paris (France) obtenue en 2014. Il est également licencié en Droit Public International de l’Université de Kinshasa, après avoir obtenu son graduat à l’Université Catholique de Bukavu.

Avec cette nomination, le président Félix Tshisekedi montre sa confiance en Anthony Nkinzo pour diriger son cabinet, poursuivant ainsi sa politique de promotion de cadres compétents et expérimentés au sein de l’administration congolaise.