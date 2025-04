Quand l’Afrique scientifique s’unit : visite inédite à la Cité des sciences de Guinée

En marge de la IVᵉ Conférence panafricaine de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), qui s’achève ce mardi 29 avril 2025 à Conakry, la Guinée a accueilli une délégation ministérielle de haut rang pour une visite officielle à la Cité des sciences et de l’innovation, fleuron technologique et scientifique de l’Afrique de l’Ouest.

Invités par M. Alpha Bacar Barry, ministre guinéen de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, les représentants du Tchad, de la République démocratique du Congo et de la Guinée-Bissau ont découvert une infrastructure unique sur le continent. Parmi eux figuraient Mme Marie Thérèse Sombo Ayanné Safi Mukuna (RDC), Mme Colette Ngabere (Tchad) et M. Gibrilo Djalo (Guinée-Bissau).

Guidée par le professeur Abdoulaye Baniré Diallo, coordinateur de la Cité, la visite a permis aux ministres d’explorer des installations ultramodernes dédiées à l’intelligence artificielle, à l’exploitation des données massives et à la recherche appliquée. L’immersion a provoqué admiration et enthousiasme, mettant en lumière la vision audacieuse de la Guinée pour un enseignement supérieur résolument tourné vers l’avenir.

Les visiteurs ont unanimement salué l’approche guinéenne, qu’ils considèrent comme un modèle de transformation scientifique et numérique pour l’Afrique francophone. Ils ont également exprimé leur volonté de renforcer la coopération interétatique dans le domaine de la recherche et de l’innovation, dans la continuité des réflexions amorcées lors de la conférence de l’AUF.

Alors que se clôture l’événement ce soir à Conakry, cette visite incarne déjà une promesse : celle d’une Afrique unie autour du savoir, de la technologie et d’un avenir commun.