Qatar-Afrique : Sheikh Almansour entame une tournée historique à Kinshasa

Kinshasa accueille ce mardi 2 août 2025 un visiteur de marque : Sheikh Almansour Bin Jabor Bin Jassim Al Thani, membre influent de la famille royale du Qatar, entamant une tournée africaine de sept pays. Cette mission vise à officialiser des accords bilatéraux stratégiques et à lancer des investissements majeurs sur le continent.

Selon un communiqué consulté par ACTUALITE.CD, ces accords marquent le début d’une série de projets structurants dans chaque pays visité. Sheikh Almansour est accompagné d’une délégation de 19 experts internationaux spécialisés dans l’énergie, l’agriculture, les mines, la finance, l’élevage, le développement des infrastructures et les partenariats économiques.

Le document qualifie ce programme de « projet historique », fruit d’une coopération diplomatique intense. Il souligne que cette tournée représente une avancée majeure dans les relations entre le Qatar et plusieurs États africains, illustrant une volonté commune de partenariats gagnant-gagnant, concrets et durables entre gouvernements et acteurs économiques.

À son arrivée à l’aéroport international de Ndjili, Sheikh Almansour a été accueilli par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, marquant le début officiel de cette mission stratégique à Kinshasa et ouvrant la voie à de nouvelles perspectives d’investissement.