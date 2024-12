Processus de Luanda: Tshisekedi et Lourenço en tête-à-tête après le refus de participation du Rwanda

Dans le cadre du processus de Luanda, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce dimanche matin à Luanda en Angola, pour une rencontre avec son homologue rwandais, Paul Kagame, sous la médiation du président angolais Joâo Lourenço.

« Prévue ce dimanche, la tripartite entre les présidents Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joâo Lourenço n’aura plus lieu. Les dirigeants congolais et angolais s’entretiennent en tête-à-tête avant d’étendre la réunion à leurs délégations respectives. »