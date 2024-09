Processus de Luanda : La Ministre Thérèse Kayikwamba à Luanda pour relancer les négociations ce 14 septembre 2024

Ce samedi 14 septembre 2024, la Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la République Démocratique du Congo (RDC), S.E. Thérèse Kayikwamba, dirige la délégation congolaise à Luanda, en Angola. Elle participe à la réunion ministérielle dans le cadre du processus de Luanda, une initiative diplomatique cruciale pour la paix et la stabilité dans la région.

Cette rencontre fait suite à des discussions engagées les 20 et 21 août derniers, où certains points clés n’avaient pas trouvé de consensus. Afin de faciliter une avancée, les experts des pays concernés s’étaient retrouvés à Rubavu les 29 et 30 août 2024 pour harmoniser les divergences et poser les bases de cette nouvelle phase de dialogue.

La réunion ministérielle de Luanda, où la Ministre Kayikwamba joue un rôle central, doit permettre de consolider les progrès déjà réalisés et de proposer des solutions concrètes aux problématiques régionales encore en suspens.