Procès Constant Mutamba : verdict attendu sous haute sécurité à Kinshasa

À Kinshasa, l’attente est tendue autour du procès Constant Mutamba. Depuis la nuit de lundi à mardi, les forces de l’ordre quadrillent la résidence de l’ancien ministre de la Justice après avoir dispersé plusieurs dizaines de partisans qui s’y étaient rassemblés pour lui témoigner leur soutien.

Ce mardi, la Cour de cassation rend son verdict dans l’affaire qui oppose le parquet général à Constant Mutamba, jugé pour le détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d’une prison à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo.

Le parquet a requis dix ans de prison contre l’ex-Garde des sceaux, un verdict qui pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo.

Devant la Cour de cassation, située dans le nord de la capitale, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé pour prévenir tout débordement alors que partisans et opposants du prévenu suivent de près l’issue de ce procès très médiatisé.