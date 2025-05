Permis numérique : Félix Tshisekedi pionnier de la modernisation en RDC

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité le mardi 13 mai 2025 la Société de production des permis de conduire (SPC) à Kinshasa, pour s’imprégner du processus de délivrance du nouveau permis de conduire biométrique. Cette entreprise privée, partenaire de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire (CONADEP), a accueilli le Chef de l’État dans ses locaux situés dans la commune de Gombe.

Un Processus Moderne et Sécurisé

Le Président Tshisekedi, accompagné de la Première ministre Judith Suminwa, du vice-Premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, et du Directeur général de la SPC, a pu découvrir les étapes de cette nouvelle procédure.

Selon les responsables de la SPC, le parcours débute dans la salle de « constatation », où les requérants sont orientés selon le type de véhicule pour lequel ils sollicitent un permis. Ils sont ensuite dirigés vers un guichet bancaire pour le paiement de 18 dollars américains avant de passer un double test de conduite.

Le processus comprend une évaluation théorique sur ordinateur, avec 20 questions chronométrées à 30 secondes chacune. Pour accéder à l’étape pratique, les candidats doivent obtenir au moins 12 points. Ceux qui réussissent ce premier test peuvent alors passer à un simulateur de conduite pour évaluer leurs compétences pratiques.

Un Permis Prêt en 48 Heures

En cas de réussite, les conducteurs reçoivent une notification par messagerie et peuvent retirer leur permis biométrique en moins de 48 heures. Le Président Tshisekedi a lui-même relevé le défi et a obtenu son permis numérique en un temps record, selon les responsables de la SPC.

Sécurité et Modernité

Pour Nicolas Nkane, Président de la CONADEP, ce nouveau permis biométrique est non seulement plus sécurisé, mais aussi conforme aux standards internationaux, ce qui devrait réduire les fraudes et améliorer la sécurité routière en RDC.

Les responsables de la SPC estiment que cette réforme permettra de renforcer la compétence des conducteurs et de réduire significativement le taux d’accidents dus au facteur humain, marquant ainsi une avancée majeure pour la sécurité routière en RDC.