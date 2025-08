Pasteur Marcello Tunasi : “Esther a été envoyée par Dieu pour sauver ma vie”

Le pasteur Marcello Tunasi a présenté sa nouvelle épouse, Esther Aïcha, le vendredi 1er août 2025 à Kinshasa. La cérémonie s’est déroulée à l’église Compassion. Le remariage a eu lieu le 23 juillet dernier à Bruxelles, exactement un an après le décès de sa première épouse, maman Blanche. Les circonstances de sa mort restent floues.

Dans un témoignage émouvant, le pasteur confie avoir traversé “l’une des saisons les plus sombres” de sa vie. “J’étais au bord de la dépression, de l’AVC et même de la mort”, déclare-t-il. “J’ai demandé à Dieu le don du célibat… mais Il a répondu autrement.”

Selon lui, Dieu lui a clairement indiqué qu’il ne devait pas rester veuf trop longtemps. En effet, il affirme avoir reçu plusieurs visions, songes et prophéties révélant un plan maléfique contre sa vie, sa famille et son ministère. Il se souvient d’un rêve où des serpents colorés l’encerclaient dans une chambre. Une “servante de Dieu” venait alors lui ouvrir la fenêtre et le libérait. Peu après cette vision, il rencontre Esther. Leur lien est facilité par le prophète Ézéchiel Mulumba.

“Esther a empêché mes enfants de devenir orphelins”

Le pasteur Marcello raconte que leur relation a évolué lentement, de manière spirituelle. Esther, originaire du Mali, l’a d’abord soutenu dans la prière. Elle est ensuite devenue une amie fidèle et présente, même à distance. “Malgré le décalage horaire, elle priait avec moi tard dans la nuit”, explique-t-il.

Il affirme avoir soumis cette relation à ses pasteurs, à ses parents, à ses enfants et à ses proches spirituels. Il ne voulait prendre aucune décision sans redevabilité. Le mariage a été célébré en toute simplicité en Belgique. D’après lui, cela évitait les coûts élevés et les complications d’une cérémonie à Kinshasa.

Face aux critiques, il reconnaît que certains ont été blessés par la rapidité du remariage. Mais pour lui, l’année écoulée a semblé durer bien plus longtemps : “Pour vous, c’est une année. Pour moi, cela a ressemblé à trois ans, tant la douleur était immense.”

Il précise : “Esther ne remplace pas maman Blanche. Elle poursuit l’œuvre, comme Élisée a succédé à Élie.” Il demande à la communauté d’accueillir sa nouvelle épouse avec amour. “C’est sa première fois au Congo. Priez pour elle, soutenez-la.”

Enfin, le pasteur promet de clarifier les rumeurs. Il le fera, dit-il, “avec amour, pardon et sagesse.”