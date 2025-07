Négociations RDC M23 à Doha : le M23 exige la gestion du Kivu pendant 8 ans

Doha, 10 juillet 2025 – Les négociations RDC M23 ont franchi un nouveau cap sensible ce jeudi à Doha. Alors que les pourparlers se poursuivent entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC/M23, des sources proches de la délégation congolaise révèlent l’existence de revendications non divulguées publiquement.

Parmi les exigences confidentielles avancées par l’AFC/M23 figure une proposition jugée explosive : obtenir la gestion du Nord-Kivu et du Sud-Kivu pendant une période de huit ans. Cette demande aurait été fermement rejetée par la délégation congolaise, selon une source anonyme présente à Doha.

« L’AFC/M23, parmi ses revendications, veut avoir la gestion du Nord et Sud Kivu pendant 8 ans. La délégation congolaise a rejeté catégoriquement cette revendication », a indiqué cette source sous couvert d’anonymat.

Ces négociations s’inscrivent dans un contexte marqué par la complexité historique du conflit à l’est de la RDC, où les enjeux sécuritaires, identitaires et géopolitiques se superposent.

Pour rappel, en mai dernier, le Qatar – qui joue un rôle central de médiateur – avait présenté un projet d’accord de paix aux deux parties. Ce texte visait à encadrer les discussions autour d’un cessez-le-feu, du désarmement et d’un calendrier politique inclusif.

Actuellement, les villes stratégiques de Goma et Bukavu restent sous contrôle de l’AFC/M23, alimentant la tension sur le terrain alors même que la diplomatie tente de reprendre la main.

Les prochaines heures pourraient s’avérer décisives dans ce bras de fer diplomatique entre Kinshasa et le mouvement rebelle, au cœur des négociations RDC M23.