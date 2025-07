Doha : le face-à-face décisif entre Kinshasa et le M23 commence

Les négociations entre le gouvernement congolais et le M23 ont officiellement repris ce mercredi à Doha, deux semaines après la signature d’un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Ce nouveau round, considéré comme crucial, réunit des délégations de haut niveau sous la médiation active du Qatar, en coordination avec les partenaires régionaux et les États-Unis.

Côté rébellion, l’AFC/M23 est représenté par Benjamin Mbonimpa, son secrétaire exécutif, qui fait office de Premier ministre du mouvement. La composition de la délégation congolaise reste pour l’instant confidentielle, mais plusieurs sources indiquent qu’elle comprend des figures ayant participé à l’accord de Washington.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un moment clé pour faire aboutir l’accord avec le M23

Selon des sources diplomatiques proches du dossier, ces négociations entre le gouvernement congolais et le M23 pourraient déboucher sur la signature officielle d’un accord de paix distinct de celui de Washington. Ce dernier, conclu entre Kinshasa et Kigali, établissait des engagements sur la fin des hostilités, le respect de l’intégrité territoriale, le désarmement et un mécanisme conjoint de sécurité.

Les médiateurs qatariens, épaulés par Washington et l’Union africaine, insistent sur la nécessité d’un cessez-le-feu durable, de la libération des prisonniers et de la mise en œuvre des mesures de confiance. Le conseiller spécial américain pour l’Afrique, Massad Fares Boulos, confirme la participation des deux parties et signale que la version finale de l’accord est déjà prête. Il affirme également avoir reçu des assurances du Rwanda quant à son soutien à la réussite de ce processus.

Pour les acteurs de la société civile, ce round à Doha représente une fenêtre historique. Mais sur le terrain, la méfiance persiste. Le M23 affirme attendre des signes concrets avant de s’engager davantage.