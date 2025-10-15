Naissance à Nairobi d’un front anti-Tshisekedi

NAIROBI – Loin du tumulte de Kinshasa, l’ancien président Joseph Kabila a repris son rôle de rassembleur. Les 14 et 15 octobre, il a convoqué des figures politiques et de la société civile congolaise pour un conclave sur « l’avenir du Congo ». De cette rencontre est né un nouveau front : le « Mouvement Sauvons la RDC ».

Les participants, unanimes face à une situation jugée « alarmante », ont dressé le portrait d’un pays en crise. Ils dénoncent une « crise multiforme » mêlant dérives politiques, économiques et sociales. Dans leur déclaration finale, ils critiquent sévèrement le président Félix Tshisekedi, l’accusant d’avoir « violé la Constitution », « restreint l’espace démocratique » et « instrumentalisé la justice à des fins politiques ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une stratégie claire et un appel au peuple

Le choix de Nairobi n’est pas anodin. En organisant ce rassemblement à l’étranger, le mouvement affirme sa dimension panafricaine et son intention de porter le combat au-delà des frontières. Son objectif : mettre fin à la tyrannie, restaurer la démocratie et favoriser la réconciliation nationale.

LIRE AUSSI : https://www.journaldekinshasa.com/nairobi-nouveau-qg-de-lopposition-congolaise/

Le mouvement rejette le « monologue politique » du président Tshisekedi et demande un « dialogue inclusif et sincère », parrainé par les Églises. Ainsi, il se pose comme interlocuteur légitime face au pouvoir. Sous les acronymes Tobikisa Ekolo, Tuokowe Taifa et Tupandishayi Ditunga, l’offensive vise à coordonner les actions des partis et forces sociales opposés au régime.

Autour de Joseph Kabila, des figures de l’ancien régime, telles que Raymond Tshibanda, Matata Ponyo et Michel Mwika Banza, ont appelé au retrait immédiat des troupes étrangères et à la mobilisation populaire pour résister à ce qu’ils qualifient de dictature.

Dans les rues de Nairobi, la naissance du « Mouvement Sauvons la RDC » marque un nouveau chapitre de l’opposition congolaise, ouvertement défiant le pouvoir en place. Le duel politique entre Tshisekedi et l’ombre de son prédécesseur entre désormais dans une phase décisive.