Mondial 2026 : Lionel Mpasi et Aaron Wan-Bissaka quittent la compétition parmi les meilleurs à leur poste

L’aventure de la République démocratique du Congo s’est arrêtée en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une courte défaite face à l’Angleterre (2-1). Mais si les Léopards quittent la compétition, plusieurs de leurs joueurs repartent avec une reconnaissance internationale.

Parmi eux, Lionel Mpasi et Aaron Wan-Bissaka ont marqué les esprits grâce à des performances qui les placent parmi les références de ce Mondial à leur poste.

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Lionel Mpasi, l’un des gardiens les plus performants du tournoi

Pendant quatre rencontres, face au Portugal, à la Colombie, à l’Ouzbékistan puis à l’Angleterre, Lionel Mpasi a été l’un des principaux artisans du parcours historique des Léopards.

Avec 15 arrêts, le gardien congolais termine 7ᵉ meilleur portier de la Coupe du monde 2026, à égalité avec l’Iranien Alireza Beiranvand, selon les statistiques de la FIFA.

Face à l’Angleterre, il a longtemps maintenu les siens dans la rencontre grâce à plusieurs interventions décisives devant Jude Bellingham et Harry Kane. Malgré le doublé de l’attaquant anglais en fin de match, Mpasi a quitté le terrain sous les applaudissements, salué jusqu’à son adversaire.

« Félicitations au gardien de la RDC. Il a réalisé de superbes arrêts », a déclaré Harry Kane après la rencontre.

Les chiffres confirment son influence : 83 interventions dans sa surface et 70 sorties hors de celle-ci, preuve de son autorité et de son importance dans le système mis en place par Sébastien Desabre.

Aaron Wan-Bissaka, infranchissable durant tout le Mondial

S’il y a un Léopard qui aura impressionné par sa rigueur défensive, c’est bien Aaron Wan-Bissaka.

Le latéral congolais boucle son premier Mondial avec une statistique exceptionnelle : aucun joueur ne l’a éliminé en un contre un durant les quatre rencontres disputées par la RDC.

Ni les attaquants du Portugal, ni ceux de la Colombie, de l’Ouzbékistan ou de l’Angleterre ne sont parvenus à le dribbler.

Face aux Three Lions, son pays de naissance, le défenseur a une nouvelle fois livré une prestation de très haut niveau. Solide dans les duels, précieux dans les récupérations et toujours disponible offensivement, il a même offert un centre parfait à Yoane Wissa, dont la reprise est venue heurter le poteau de Jordan Pickford.

Cette statistique illustre parfaitement la solidité défensive affichée par les Léopards durant cette Coupe du monde.

La RDC éliminée, mais des individualités qui ont marqué le Mondial

Si le parcours des Léopards s’est arrêté face à l’Angleterre, la sélection congolaise repart avec une crédibilité nouvelle sur la scène internationale.

Les performances de Lionel Mpasi et d’Aaron Wan-Bissaka démontrent que la RDC possède désormais des joueurs capables de rivaliser avec les meilleurs à leur poste.

Au-delà de l’élimination, ces prestations individuelles viennent confirmer la progression des Léopards et la qualité du travail accompli sous les ordres de Sébastien Desabre. Elles laissent surtout entrevoir un avenir prometteur pour une sélection qui a retrouvé sa place parmi les nations capables de bousculer les plus grandes équipes du football mondial.