Mobilisation de la Jeunesse Africaine pour la lutte contre la corruption en RDC

Ce lundi, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, le Président Félix Tshisekedi a ouvert à Kinshasa les travaux de la Conférence internationale sous le thème : « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs », organisée par l’Inspection générale des Finances (IGF).

Dans son allocution, l’Inspecteur général Chef de service de l’IGF, Jules Alingete, a salué les efforts fournis par le président Tshisekedi pour redynamiser les structures nationales de lutte contre la corruption. Il a notamment mis en avant le « contrôle à priori » exercé par son institution au sein des services publics.

De son côté, le Président Félix Tshisekedi a souligné l’importance de ce combat dans sa gouvernance :

« Dès mon avènement à la magistrature suprême, j’ai eu à cœur de redorer le blason de toutes les institutions et les organes qui concourent à la lutte contre la corruption dans notre pays. J’ai ainsi apporté un soutien politique, légal et logistique renouvelé à la Cour des comptes, garantie du contrôle rigoureux des finances publiques. »

Abordant la thématique principale, il a affirmé :

« La mobilisation de la jeunesse n’est pas un simple slogan. À l’instar du défunt Floribert Bwana Chui, martyr à 26 ans de l’honnêteté et de la probité absolue, notre jeunesse est la clé de voûte de la lutte contre la corruption. »

Il a poursuivi en déclarant :

« Elle en est la victime mais elle doit et peut en devenir l’antidote. C’est à elle de faire le choix décisif, celui de l’intégrité, celui du bon combat. »

Le Chef de l’État a également insisté sur les capacités des jeunes à changer les pratiques :

« Les jeunes portent en eux l’énergie, la vigueur morale, le sens du bien commun et de la justice nécessaire pour transformer nos pratiques. Ils constituent un vivier inestimable de citoyens éclairés capables de s’opposer aux abus, de refuser les compromissions et de se former aux bonnes pratiques. »