Coupe du Monde 2026 : Le Maroc, premier pays africain qualifié en 8e de finale

Le Maroc est devenu, mardi 30 juin 2026, le premier pays africain à se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Les Lions de l’Atlas ont disposé des Pays-Bas à l’issue d’un match très engagé comptant pour les 16e de finale. Menés après l’ouverture du score de Gakpo à la 72e minute, les marocains ont égalisé dans le temps additionnel par Issa Diop à la 90e+1. La décision est intervenue lors de la séance des tirs au but, remportée 3-2 par le Maroc.

Cette victoire confirme la solidité mentale d’une équipe déjà demi-finaliste lors de l’édition 2022 au Qatar, un statut qui pèse désormais dans les grands rendez-vous.

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Premier du continent en 8e après l’élimination de l’Afrique du Sud

Avec cette qualification, le Maroc devient le premier pays africain à obtenir son ticket pour l’étape suivante du Mondial 2026. Il devance ainsi l’Afrique du Sud, éliminée en 16e de finale contre le Canada. Le continent tient déjà son étendard pour la suite de la compétition.

7 autres nations africaines attendues, la Côte d’Ivoire ouvre le bal

La performance marocaine s’inscrit dans un contexte inédit pour l’Afrique. Au total, 7 autres sélections africaines entreront bientôt en lice pour leurs matches des 16e de finale. La Côte d’Ivoire poursuivra la série ce même jour à 18 heures contre la Norvège. Jamais le football africain n’avait affiché autant de représentants encore en course à ce stade d’une Coupe du Monde dans les éditions précédentes.

Le Maroc a ouvert la voie et donné le ton. L’objectif est désormais de faire de ce Mondial 2026 celui de la confirmation du football africain sur la scène mondiale.