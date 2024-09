L’UNHCR et la RDC main dans la main pour renforcer l’éducation dans les camps de déplacés au Kivu

Ce mercredi , un plaidoyer important a été présenté lors d’une audience entre Raïssa Malu, ministre d’État en charge de l’Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté, et Mme Angèle Dikongue, représentante du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en République démocratique du Congo (RDC). Au cœur des discussions : la mécanisation des écoles construites par l’UNHCR dans les camps de déplacés au Nord et au Sud-Kivu, dans l’est de la RDC.

Ces infrastructures scolaires, mises en place pour pallier le manque d’écoles dans les zones affectées par la guerre, jouent un rôle crucial dans l’accès à l’éducation pour les enfants déplacés. Mme Dikongue a souligné l’importance de la mécanisation de ces écoles et des enseignants soutenus par l’UNHCR pour garantir une éducation durable et accessible à ces élèves vulnérables.

« Nous sommes venus assurer Mme la ministre de notre soutien et lui adresser un plaidoyer pour la mécanisation des écoles construites ainsi que des enseignants que notre agence appuie », a déclaré Mme Dikongue. Ce partenariat entre l’UNHCR et le gouvernement congolais vise à répondre aux besoins éducatifs urgents des enfants déplacés suite aux conflits dans la région.