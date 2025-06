Lubumbashi : Une usine Pepsi voit le jour à Kiswishi et promet des centaines d’emplois

Lubumbashi, Haut-Katanga — La ville de Lubumbashi entre dans une nouvelle phase de son développement industriel. Ce mercredi, la pose de la première pierre de l’usine d’embouteillage Pepsi a marqué le lancement officiel des travaux à Kiswishi, dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de la capitale provinciale du Haut-Katanga.

Ce projet d’envergure, porté par Rendeavour et soutenu par des investisseurs américains, britanniques et norvégiens, vise à renforcer la production locale de boissons gazeuses. Il permettra de réduire les importations, de répondre à la demande croissante du marché congolais, et surtout de créer des centaines d’emplois directs et indirects.

Présente lors de la cérémonie, Lucy Tamlyn, ambassadrice des États-Unis en RDC, a salué un projet « porteur d’opportunités réelles pour le peuple congolais ». Elle a souligné l’importance de ce type d’initiatives pour stimuler la croissance économique durable dans les régions à fort potentiel comme le Haut-Katanga.

Implantée dans la ZES de Kiswishi, cette nouvelle usine bénéficiera d’un environnement réglementaire et fiscal incitatif. Cela favorisera l’installation d’autres industries dans cette zone en pleine croissance.

Ce chantier illustre la force du partenariat international. Il témoigne aussi de la volonté des partenaires étrangers de soutenir une industrialisation maîtrisée, au bénéfice de la population locale.

Au-delà de la production de boissons, ce projet symbolise une nouvelle dynamique : celle d’une RDC tournée vers l’investissement, l’emploi local et la souveraineté économique.