L’expert Zobel Behalal révèle l’empire économique illicite du M23 financé par les minerais

Paris / Goma – Depuis qu’il occupe des zones stratégiques autour de Goma, le mouvement rebelle AFC-M23 ne se bat plus seulement avec des armes, mais avec une machine économique redoutable. Invité sur TV5 Monde, l’expert Zobel Behalal a détaillé comment l’alliance, soutenue par le Rwanda, a fait de l’exploitation minière illicite le moteur financier de sa guerre dans l’Est de la RDC.

« La conquête de zones stratégiques a été à la fois une victoire militaire et économique », a affirmé l’ancien membre du panel d’experts de l’ONU sur la RDC. Une fois installé, le M23 a instauré un système de taxation illicite sur toute l’activité économique et sociale, bien au-delà des simples pillages.

La mine de Rubaya, une vache à lait de 800 000$ par mois

Le véritable trésor de guerre se trouve sous terre. Selon les rapports de l’ONU, la seule mine de coltan et d’or de Rubaya rapporterait au moins 800 000 dollars par mois au groupe rebelle. Les minerais extraits, principalement par des creuseurs artisanaux sous contrôle strict du M23, sont ensuite exportés vers le Rwanda.

« Entre janvier et juin 2025, les exportations rwandaises de coltan ont augmenté de plus de 200 % », a souligné Zobel Behalal, pointant le rôle clé de Kigali dans cette chaîne d’approvisionnement opaque et criminelle.

Un réseau structuré et un Rwanda bénéficiaire

L’expert décrit un système bien rodé : les négociants, souvent basés au Rwanda, achètent la production et paient une taxe au M23. Cette économie de guerre, « illégale et illicite », profite largement au Rwanda qui tire d’importants revenus de son contrôle indirect sur ces territoires occupés.

« D’autres pays, de manière active ou passive, tirent également profit de ce système », a conclu Behalal, soulignant la difficulté à retracer l’intégralité d’un réseau qui a tout intérêt à maintenir l’opacité.

Cette analyse confirme que le conflit dans l’Est congolais est désormais autant alimenté par les convoitises économiques que par les rivalités politiques. Tant que ces financements illicites continueront de couler, la paix restera une illusion lointaine.