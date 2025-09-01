Les FARDC neutralisent sept miliciens Mobondo à Kwamouth

Les FARDC ont capturé sept miliciens Mobondo dans la nuit du dimanche 31 août au lundi 1er septembre. L’opération s’est déroulée au village « Au Revoir », sur la route nationale n°17, dans le territoire de Kwamouth, province de Maï-Ndombe. Des armes de guerre ont également été saisies.

Selon le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole de l’opération Ngemba, ces miliciens étaient impliqués dans un braquage le même jour. Ils avaient attaqué un camion venant de Kinshasa et se dirigeant vers le village Twa. Les passagers ont été séquestrés, torturés et dépouillés de leurs biens.

Les FARDC ont intensifié leurs opérations après de récents affrontements ayant coûté la vie à plusieurs miliciens. Les autorités militaires exhortent les membres restants de la milice à se rendre pour éviter de nouvelles pertes humaines.

Depuis le début du conflit, les violences ont fait plus de 1 000 morts et déplacé des centaines de milliers de personnes, aggravant la crise humanitaire dans l’ouest de la RDC. L’opération Ngemba vise à restaurer la paix et la sécurité dans les zones affectées par les activités de la milice Mobondo.