Les États-Unis et l’Espagne soutiennent les efforts de paix à l’Est

Le président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC), Vital Kamerhe, a reçu, lundi 17 mars 2025, des assurances de soutien de la part des États-Unis et de l’Espagne dans les efforts de pacification de l’Est du pays, une région en proie à l’insécurité et aux conflits armés. Ces échanges interviennent dans un contexte où la crise sécuritaire et humanitaire dans l’Est de la RDC continue de mobiliser l’attention de la communauté internationale.

Le soutien des États-Unis à l’intégrité territoriale de la RDC

Lors d’une rencontre avec Vital Kamerhe, Ronny Jackson, membre du Congrès américain et envoyé spécial de l’administration Trump, a réaffirmé le soutien des États-Unis à l’intégrité territoriale de la RDC. Accompagné de l’ambassadrice américaine en RDC, Lucy Tamlyn, Jackson a salué les efforts diplomatiques en cours, notamment les discussions prévues à Luanda sous l’égide du président angolais João Lourenço.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Nous soutenons toute démarche visant à ramener la paix par des moyens diplomatiques. C’est pourquoi nous saluons l’initiative du président Lourenço, qui réunit le gouvernement congolais et les rebelles du M23 à la même table. Cependant, il est essentiel que les deux gouvernements se parlent également, car la solution doit être à la fois politique et diplomatique », a déclaré Ronny Jackson.

Il a également souligné l’intérêt des États-Unis à voir une région des Grands Lacs pacifiée, condition essentielle pour favoriser la coopération économique et sécuritaire.

L’Espagne réaffirme son engagement en faveur de la RDC

Dans la même dynamique, Vital Kamerhe s’est entretenu avec l’ambassadrice d’Espagne en RDC, Carmen Diez Orejas. Cette dernière a réaffirmé l’engagement de l’Espagne à soutenir la souveraineté congolaise sur la scène internationale.

« L’Espagne reste un partenaire fidèle de la RDC. Nous continuerons à apporter notre soutien, tant au niveau diplomatique qu’humanitaire, pour contribuer à la stabilité et à la paix dans ce pays », a-t-elle déclaré.

Un appel à la cohésion nationale et à l’implication internationale

Vital Kamerhe a profité de ces rencontres pour plaider en faveur d’une implication accrue des partenaires internationaux dans la résolution de la crise à l’Est de la RDC. Il a insisté sur la nécessité d’un accompagnement international pour garantir le succès des pourparlers de Luanda.

« La cohésion nationale est un élément clé pour prévenir de nouveaux conflits et consolider les avancées obtenues sur le plan sécuritaire. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale pour atteindre une paix durable », a-t-il affirmé.

Un contexte régional tendu

Ces échanges s’inscrivent dans un contexte marqué par l’incursion de l’armée rwandaise et les exactions des rebelles du M23, soutenus par Kigali. La crise sécuritaire dans l’Est de la RDC a provoqué une grave crise humanitaire, avec des milliers de déplacés et des violations répétées des droits de l’homme.

Avec le soutien des États-Unis et de l’Espagne, la RDC espère renforcer ses efforts pour rétablir la paix dans l’Est du pays. Alors que les pourparlers de Luanda approchent, la communauté internationale reste vigilante, espérant que ces discussions ouvriront la voie à une solution durable pour une région meurtrie par des décennies de conflits.