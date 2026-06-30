Léopards vs Three Lions : la RDC peut-elle mordre l’Angleterre et entrer dans la légende ?

Le 28 juin 2026 a changé le destin du football congolais. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo a franchi la phase de groupes d’une Coupe du monde. Une qualification arrachée dans la douleur, mais aussi dans le caractère.

Mais désormais, une autre question s’impose : les Léopards peuvent-ils recréer l’exploit face à l’Angleterre ?

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

<a href="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/ck.php?n=a4c6337b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" target="_blank"> <img decoding="async" src="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/avw.php?zoneid=74&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4c6337b" border="0" alt=""></a>



Une qualification historique qui a tout changé

Face à l’Ouzbékistan, la RDC a écrit l’une des pages les plus fortes de son histoire récente. Menés 1-0 à la pause, les Léopards ont complètement renversé la situation pour s’imposer 3-1.

Yoane Wissa, encore lui, a porté l’équipe avec un doublé. Fiston Mayele, entré en jeu, a ajouté sa pierre à l’édifice. Une victoire qui propulse la RDC parmi les meilleurs troisièmes et ouvre les portes des huitièmes de finale.

Ce succès n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une dynamique : une équipe capable de souffrir, de résister… puis de frapper.

Angleterre – RDC : le choc du déséquilibre… ou de l’inattendu ?

Sur le papier, l’histoire semble déjà écrite. L’Angleterre fait partie des favoris du Mondial 2026, avec un effectif riche, expérimenté et habitué aux grands rendez-vous.

La RDC, elle, arrive en outsider total, classée loin derrière et attendue par peu de monde.

Mais c’est précisément là que naît la question centrale : et si ce déséquilibre était une illusion ?

Car les Léopards possèdent un atout rarement évoqué à ce niveau : une familiarité avec le football anglais. Plusieurs cadres évoluent ou ont évolué en Premier League :

Chancel Mbemba (Newcastle)

Axel Tuanzebe (Manchester United, Aston Villa)

Arthur Masuaku et Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

Noah Sadiki (Sunderland)

Edo Kayembe (Watford)

Yoane Wissa (Brentford / Newcastle)

Autrement dit, la RDC ne découvre pas l’intensité anglaise. Elle la vit déjà.

Les clés d’un possible nouvel exploit

Pour répéter l’exploit, la RDC devra d’abord rester fidèle à ce qui l’a amenée jusque-là : une discipline collective solide et une capacité à encaisser sans rompre.

Face à l’Angleterre, le scénario sera différent : moins de ballon, plus de souffrance, et très peu d’occasions.

Dans ce contexte, trois éléments deviennent essentiels :

une défense parfaitement organisée

une gestion intelligente des transitions

une efficacité maximale sur chaque opportunité

Car contre un géant, chaque détail devient une occasion historique… ou une erreur fatale.

Croire sans se tromper de réalité

Oui, la RDC est outsider. Oui, l’Angleterre reste favorite. Mais les huitièmes de finale ne sont pas une science exacte.

Les grandes surprises du football naissent souvent dans ce type de match : une équipe disciplinée, un plan clair, et un moment qui change tout.

Les Léopards ne partent pas avec les statistiques. Ils partent avec autre chose : une dynamique, une confiance née de l’exploit, et une absence de complexe.

Alors la vraie question n’est peut-être pas seulement : peuvent-ils recréer l’exploit ?

Mais plutôt : l’Angleterre est-elle prête à affronter une équipe qui n’a plus peur de rien ?