Le Président Tshisekedi reçoit la communauté musulmane pour l’Aïd el-Fitr

Kinshasa, 31 mars 2025 – À la Cité de l’Union Africaine, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi des représentants de la communauté musulmane de Kinshasa pour marquer la célébration de l’Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du Ramadan.

Un appel à l’unité pour la paix

Lors de cette rencontre conviviale, le Chef de l’État a souligné l’importance du rôle des musulmans dans le renforcement de l’unité nationale et la consolidation de la paix en RDC.

« Toute la population congolaise attend de la communauté musulmane une participation active aux efforts visant au retour à la paix », a déclaré Félix Tshisekedi.

Une communauté unie pour des réformes inclusives

Le Président a également salué la mise en place d’une commission des réformes au sein de la communauté musulmane. Il a insisté sur la nécessité d’un diagnostic précis des défis internes pour assurer une meilleure cohésion et prospérité.

Dans le même esprit, la ministre d’État à l’Environnement, Ève Bazaiba, a plaidé pour une communauté unie et réconciliée afin de soutenir les actions du gouvernement. Un message également relayé par le ministre d’État à la Justice, Constant Mutamba.

Une réception présidentielle marquée par le partage

Comme le veut la tradition, un repas de rupture du jeûne a été partagé entre les invités et le Président. Près de 100 délégués musulmans, ainsi que des diplomates et personnalités nationales de confession musulmane, ont pris part à cette réception symbolisant la tolérance et le vivre-ensemble en RDC.

Cette rencontre reflète la volonté du Chef de l’État de renforcer les liens interreligieux et d’encourager une cohésion sociale durable dans un pays marqué par de nombreux défis sécuritaires et politiques.