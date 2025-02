Le Président Félix Tshisekedi préside la 33ème réunion du Conseil des ministres : Sécurité, santé et économie au cœur des discussions

Ce vendredi, le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a présidé la 33ème réunion du Conseil des ministres à la Cité de l’Union africaine. Sous la direction de la Première ministre Suminwa Judith, cette session a abordé des questions cruciales pour le pays, notamment la sécurité, la santé et l’économie.

Sécurité et situation humanitaire à l’Est

L’un des points majeurs à l’ordre du jour était l’évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l’Est du pays. Les ministres ont examiné les défis persistants dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, où les conflits armés continuent de menacer la stabilité et le bien-être des populations locales.

Situation épidémiologique en RDC

Le Conseil compte également passé en revue la situation épidémiologique du pays. Les ministres ont analysé les mesures en place pour faire face aux maladies infectieuses et ont discuté des stratégies pour renforcer le système de santé publique, notamment dans les zones touchées par des crises humanitaires.

Économie : marché de change et biens de consommation

L’évolution récente du marché de change et des prix des biens et services a fait l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement a évalué les impacts économiques de la crise mondiale et les mesures à prendre pour stabiliser l’économie nationale et protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Campagne agricole 2024-2025

À mi-parcours de la campagne agricole 2024-2025, le Conseil a dressé un bilan des progrès réalisés et des défis restants. Les ministres ont discuté des moyens de soutenir les agriculteurs et d’assurer la sécurité alimentaire dans un contexte marqué par des perturbations climatiques et économiques.

Impact de la crise sur l’éducation

Les conséquences de la crise dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu sur le système éducatif ont également été examinées. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à garantir l’accès à l’éducation pour tous les enfants, malgré les défis sécuritaires et logistiques.

Formations ambulatoires pour les familles de militaires et policiers

Enfin, le Conseil a validé le lancement de formations ambulatoires destinées aux dépendants de militaires et policiers. Cette initiative vise à offrir des opportunités de développement professionnel et à améliorer les conditions de vie des familles des force

Cette 33ème réunion du Conseil des ministres a permis de faire le point sur des enjeux majeurs pour la RDC. Sous la direction du Président Félix Tshisekedi et de la Première ministre Suminwa Judith, le gouvernement a réaffirmé son engagement à relever les défis sécuritaires, sanitaires et économiques pour assurer un avenir meilleur à tous les Congolais.