Le Président Félix Tshisekedi Assiste au Banquet d’Ouverture du FOCAC 2024 à Beijing

Ce mercredi soir, le Président Félix Tshisekedi a assisté au traditionnel banquet d’ouverture du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) à Beijing, un événement offert par le Président Xi Jinping. Ce banquet marquait le début du 9ème FOCAC, qui se déroule du 4 au 6 septembre 2024.

Le FOCAC est une plateforme clé pour promouvoir les relations entre l’Afrique et la Chine, réunissant une vingtaine de Chefs d’État et de gouvernement. Cette rencontre vise à élargir les terrains d’entente, renforcer les liens d’amitié et promouvoir la coopération sino-africaine dans divers domaines.

Le forum de cette année constitue une occasion importante pour les pays africains et la Chine de discuter de nouvelles initiatives et d’approfondir leur partenariat stratégique, avec l’objectif de renforcer la coopération mutuelle et d’explorer de nouvelles opportunités de développement.