Le Ministre des Finances Doudou FWAMBA LIKUNDE préside sa première réunion de mobilisation des recettes

Le Ministre des Finances, Doudou FWAMBA LIKUNDE, a présidé sa première réunion de mobilisation de recettes avec les directeurs généraux de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), de la Direction Générale des Impôts (DGI), de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD), ainsi qu’avec d’autres experts et fonctionnaires du ministère. Cette réunion, axée sur l’évaluation de la situation des recettes durant l’année 2024, s’est tenue dans un contexte de performance fiscale notable.

En évaluant le niveau des recettes, il a été constaté que les recettes mobilisées de janvier à mai 2024 s’élèvent à 10.574,8 milliards CDF, dépassant les prévisions de 9.675,6 milliards CDF. Cela porte le taux d’exécution à 109,3%. Comparées aux recettes réalisées à la même période en 2023, qui étaient de 7.233,7 milliards CDF, il se dégage une hausse nominale de 3.325,4 milliards CDF, soit une augmentation de 45,9%.

Les résultats des différentes directions générales sont détaillés comme suit :

DGRAD : 1.708,6 milliards CDF sur les prévisions de 1.513,6 milliards CDF, soit un taux d'exécution de 113%.

Ces résultats impressionnants reflètent une gestion efficace des ressources fiscales et une meilleure mobilisation des recettes publiques. Le Ministre des Finances a salué les efforts des différentes directions générales et a encouragé la poursuite de cette dynamique positive afin de soutenir les objectifs économiques et financiers du pays.

Cette réunion marque une étape importante dans l’administration fiscale de la RDC et souligne l’importance de la collaboration entre les différentes entités pour atteindre les objectifs budgétaires. Le Ministre Doudou FWAMBA LIKUNDE a réaffirmé son engagement à renforcer les mécanismes de collecte et à optimiser les recettes publiques pour le développement économique du pays.