Le FMI satisfait des réformes budgétaires du gouvernement congolais

Kinshasa – Le gouvernement congolais a reçu un satisfecit de la part du Fonds monétaire international (FMI). Ce vendredi 30 janvier, le vice-premier ministre et ministre du Budget, Adolphe Muzito, s’est entretenu avec une délégation de l’institution de Bretton Woods, conduite par Jean-Baptiste Gros, chef de mission d’assistance technique.

À l’issue d’une mission de deux semaines axée sur l’analyse des processus d’exécution budgétaire et de la qualité de l’information financière publique, le FMI a exprimé sa satisfaction concernant les réformes engagées par Kinshasa.

« Nous avons pu observer les efforts qui ont été entrepris pour modifier ces procédures », a déclaré Jean-Baptiste Gros, saluant notamment la déconcentration de l’ordonnancement dans quatre ministères pilotes, dont la mise en œuvre débute en février. Cette réforme vise à rapprocher la gestion des dépenses des ministères concernés, pour en améliorer l’efficacité.

L’objectif de la mission était d’« analyser les processus d’exécution budgétaire pour améliorer l’efficacité de la dépense, et analyser aussi les processus de reporting et la qualité de l’information disponible auprès du public », a précisé le chef de délégation.

Les experts du FMI sont repartis « très satisfaits » des discussions sur la faisabilité technique des réformes en cours. Ce bilan positif renforce la crédibilité du gouvernement dans sa gestion des finances publiques, un élément clé dans le cadre de son partenariat avec les institutions financières internationales.