Le Corridor de Lobito : Fifi Masuka défend une vision pour l’avenir du Lualaba

Le 14 mai 2025, lors de l’ouverture de la sixième édition de Katanga Business Mining à Kolwezi, Fifi Masuka, gouverneure de la province du Lualaba, a fermement défendu l’idée que le Corridor de Lobito doit avant tout servir les intérêts du peuple congolais.

Un Axe de Développement, pas Juste une Route d’Exportation

Face à la Première ministre Judith Suminwa, Fifi Masuka a insisté sur l’importance de transformer cette infrastructure régionale en véritable moteur économique pour la province. « Il est plus qu’urgent de faire de ce corridor un axe de transformation pour le peuple congolais et non une simple voie d’exportation de minerais », a-t-elle déclaré.

Pour la gouverneure, le Corridor de Lobito représente bien plus qu’un simple moyen de transport. Il est une opportunité de dynamiser l’économie locale en créant des zones économiques spéciales, des centres logistiques, des cadres industriels et des chaînes de manufacturation.

Le Lualaba : un Potentiel Économique Immense

Avec son immense richesse minière, le Lualaba peut devenir un véritable pôle industriel, à condition de développer des infrastructures adaptées et de promouvoir la transformation locale des ressources.

Un Projet Régional Stratégique

Le Corridor de Lobito, qui relie les bassins miniers du Grand Katanga en RDC et de Copperbelt en Zambie, comprend plusieurs infrastructures stratégiques, dont le port de Lobito, le terminal de Mineiro, l’aéroport de Catumbela et le chemin de fer de Benguela. Il offre une alternative compétitive au transport routier pour l’exportation des minerais vers les marchés internationaux.

Des Défis à Relever

Cependant, pour devenir un véritable levier de développement économique, le corridor doit surmonter des défis importants, notamment en matière d’accessibilité économique, de durabilité environnementale et de gouvernance inclusive. Fifi Masuka appelle donc à une gestion transparente et collective pour garantir que ces bénéfices profitent en premier lieu aux populations locales.

Avec cette vision, la gouverneure du Lualaba souhaite transformer cette infrastructure en moteur de croissance durable pour sa province, en ligne avec les ambitions de développement du pays.