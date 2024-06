Lancement de la 20ème réunion du partenariat pour les forêts du bassin du Congo à Kinshasa

La 20ème réunion des parties du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC) s’est ouverte ce lundi à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC). Cet événement réunit les principaux acteurs engagés dans la préservation et la valorisation des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Mme Eve Bazaiba, ministre d’État en charge de l’Environnement et du Développement durable, a souligné l’importance de cette rencontre. « Mon souhait le plus ardent est qu’à l’issue de ces assises, notre communauté arrive à maîtriser les enjeux et défis relatifs à la gestion des forêts et des ressources en eaux du bassin du Congo, y compris notre biodiversité, ainsi que les opportunités que ces ressources naturelles sont susceptibles d’offrir pour un développement économique durable », a-t-elle déclaré.

Cette réunion marque une étape clé pour renforcer la coopération régionale en matière de gestion durable des ressources naturelles. Les discussions porteront sur les stratégies de préservation des forêts et des eaux, et sur les moyens de valoriser ces richesses naturelles pour stimuler le développement économique tout en protégeant l’environnement.

Le PFBC joue un rôle crucial dans la coordination des efforts visant à protéger l’une des régions les plus biodiversifiées du monde. La collaboration entre les pays de la région est essentielle pour relever les défis environnementaux et promouvoir un avenir durable pour les générations futures.

M. Christophe Guilhou, co-facilitateur de la République française du PFBC, a également souligné l’importance de cette mobilisation collective : « Les enjeux pour la préservation des forêts sont immenses et nécessitent une mobilisation collective. Le PFBC permet cette mobilisation. Nous apprécions les forêts de bassin du Congo pour leur extraordinaire biodiversité, pour le rôle social et économique ou encore le rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Cela nous oblige à amplifier notre action et à mieux faire connaître la valeur des forêts tropicales de la région aux échelles locales, nationales et internationales. »

La réunion, prévue du 3 au 5 juin à Kinshasa, vise à intensifier les efforts pour la préservation des forêts du bassin du Congo, en mobilisant la communauté internationale autour de cette cause essentielle pour l’avenir de la planète.