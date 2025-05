La SNEL s’engage à améliorer la desserte électrique et l’éclairage public

La Société nationale d’électricité (SNEL) a réaffirmé, mardi 6 mai 2025, son engagement à répondre aux préoccupations des citoyens concernant la desserte électrique à Kinshasa et dans d’autres villes sous sa responsabilité. Dans un communiqué publié la veille, la Nouvelle société civile congolaise a reconnu les défis majeurs auxquels la SNEL est confrontée et a proposé l’ouverture d’un registre officiel des plaintes, ainsi que l’organisation de consultations pour mieux comprendre les besoins des usagers.

Pour répondre à ces préoccupations, la SNEL a rappelé l’importance de ses échanges réguliers avec la société civile, visant à identifier les principaux obstacles et à définir des solutions concrètes. En avril 2025, l’entreprise a poursuivi l’exécution de son programme d’investissement, qui inclut :

Réhabilitation et modernisation du réseau de distribution de Kinshasa Nord ;

Suppression de la facturation forfaitaire pour 400 000 clients, grâce à l’installation de compteurs à prépaiement sur une période de 12 à 18 mois ;

Intervention sur les cabines vétustes pour améliorer la qualité du service ;

Recrutement et régularisation de près de 360 nouveaux agents pour renforcer la gestion du réseau et le service à la clientèle.

Un Projet d’Éclairage Public Renforcé

En collaboration avec l’Hôtel de Ville de Kinshasa, le gouvernement provincial et la Régie d’éclairage public de Kinshasa (REPK), la SNEL s’apprête à lancer un vaste programme de rénovation de l’éclairage public. Ce projet ambitieux prévoit l’installation de 1 175 nouveaux lampadaires dans les communes de Barumbu, Gombe, Kasa Vubu, Kinshasa et Lingwala, avec pour objectif de renforcer la sécurité et améliorer la qualité de vie des habitants.

Avec ces initiatives, la SNEL réaffirme sa volonté d’améliorer l’accès à l’électricité et de garantir un service plus fiable à la population, tout en renforçant la transparence et la communication avec les citoyens.