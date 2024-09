La RDC Plaide pour un Nouveau Paradigme Mondial au Sommet de l’Avenir à New York

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Plan et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Guylain Nyembo, a pris la parole lors de l’ouverture du Sommet de l’Avenir à New York, ce 22 septembre 2024, au nom du Président de la République, Felix-Antoine Tshisekedi. Cet événement majeur, organisé par le Conseil économique et social des Nations-Unies, vise à accélérer la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030.

Dans son discours, Guylain Nyembo a fermement plaidé pour un nouveau paradigme global, centré sur l’inclusivité, la justice climatique et l’investissement dans le capital humain. Il a appelé les dirigeants mondiaux à s’assurer que le « Pacte pour l’avenir », qui sera adopté à l’issue du Sommet, ne reste pas un simple slogan vide de sens. Il a souligné la nécessité de résoudre les défis majeurs qui freinent le développement, notamment dans les pays les moins avancés.

« Le Pacte que nous adopterons à l’issue de ce Sommet demeurera vain si les questions saillantes qui entravent le bon fonctionnement de notre Organisation [ONU], mais également la rencontre du progrès au sein de nos États respectifs, particulièrement ceux des pays parmi les moins développés, ne trouvent leur résolution », a déclaré le Vice-Premier Ministre, devant une audience composée de dirigeants de premier plan.

Ce sommet se déroule dans un contexte de crise climatique mondiale et de défis économiques croissants, où la RDC cherche à s’imposer comme un acteur clé dans la redéfinition des priorités globales. Guylain Nyembo a mis en avant l’importance d’un engagement commun pour construire un avenir où la justice climatique et l’égalité des chances pour les pays en développement occupent une place centrale.