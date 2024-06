La RDC parmi les 12 pays africains autorisés à aligner quatre clubs en compétitions interclubs CAF pour la saison 2024-2025

La Confédération Africaine de Football (CAF) a récemment annoncé que la République Démocratique du Congo (RDC) figure parmi les 12 pays africains éligibles à inscrire quatre représentants dans les compétitions interclubs pour la saison 2024-2025. Cette décision, dévoilée dans un communiqué publié sur le site de la CAF, permet à la RDC d’aligner deux clubs en Ligue des Champions CAF TotalEnergies et deux autres en Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.

La CAF a confirmé que les 12 associations membres les mieux classées, selon l’indice CAF, auront cette opportunité. Les pays concernés sont l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Nigeria, la RDC, le Soudan, la Tunisie et la Tanzanie.

Les dates clés de ces deux prestigieuses compétitions ont également été précisées. La saison débutera par le tour préliminaire, prévu du 16 au 18 août 2024. Les phases de groupe se tiendront entre octobre et décembre 2024, tandis que les phases à élimination directe et les finales sont programmées entre mars et mai 2025.

La période d’enregistrement pour les associations membres est désormais ouverte. Les clubs qualifiés peuvent être inscrits via le système de gestion des compétitions de la CAF (CMS). Quatre fenêtres d’enregistrement des joueurs ont été définies :

01 juillet – 20 juillet 2024 : Inscription des joueurs pour le premier tour préliminaire.

21 juillet – 31 août 2024 : Inscription des joueurs pour le deuxième tour préliminaire.

01 – 30 septembre 2024 : Inscription des joueurs pour les phases de groupe.

01 – 31 janvier 2025 : Inscription de sept joueurs supplémentaires, dont quatre sur le banc de touche.

Il est important de noter que le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies reste annulé. Ainsi, les équipes éliminées au second tour de la Ligue des Champions ne seront plus reversées en Coupe de la Confédération. Les clubs qui se qualifient pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération passeront directement à la phase de groupes.

Cette annonce marque une étape importante pour la RDC, qui pourra renforcer sa présence et sa compétitivité sur la scène continentale, tout en offrant une vitrine internationale à ses clubs de football.