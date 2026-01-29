La RDC lance une cartographie aéroportée de tout son sous-sol avec Xcalibur

Kinshasa – Le gouvernement congolais franchit une étape majeure dans la maîtrise de sa richesse géologique.

Ce jeudi 29 janvier, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a signé un contrat stratégique avec la société espagnole Xcalibur Multiphysics Group SL.

L’objectif est clair : réaliser une cartographie géophysique aéroportée et géologique à l’échelle de l’ensemble du territoire national.

Ce projet ambitieux vise à doter la RDC d’une couverture moderne, fiable et à haute résolution de son sous-sol.

Il s’agit d’une première dans l’histoire du pays.

Concrètement, les travaux combineront des levés aériens avancés.

Ils intégreront des données magnétiques, radiométriques et de télédétection.

À cela s’ajouteront des interprétations géologiques et géochimiques de pointe.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un outil de souveraineté et d’aide à la décision

Pour le ministre Louis Watum Kabamba, cet investissement est crucial.

Il renforce la souveraineté économique de la RDC.

« La RDC consolide ses capacités de connaissance du sous-sol et d’identification de ses ressources », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, le pays améliore son attractivité pour des investissements miniers responsables.

Ainsi, ce projet devient un outil stratégique d’aide à la décision.

Il permettra de découvrir de nouveaux gisements.

Il facilitera aussi la certification des ressources.

Surtout, il renforcera la position de l’État dans les négociations avec les investisseurs.

Par ailleurs, la coordination scientifique et technique sera assurée par le Service géologique national du Congo.

Cette supervision garantit que les données géoscientifiques soient centralisées.

Elles seront également sécurisées.

Enfin, elles seront exploitées exclusivement au bénéfice de l’État congolais.

Un projet au cœur de la vision gouvernementale

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision du président Félix Tshisekedi et du gouvernement Suminwa.

L’exécutif veut faire du secteur minier un levier de croissance économique durable.

En outre, le projet répond aux exigences de la transition énergétique mondiale.

Grâce à cette cartographie, la RDC pourra identifier avec précision les minéraux critiques et stratégiques.

Il s’agit notamment du cobalt, du lithium et du cuivre.

Des ressources dont le pays regorge.

Ainsi, en cartographiant enfin son sous-sol de manière systématique, la RDC change de cap.

Elle passe de l’ère de l’approximation à celle de la connaissance précise.

Le pays se donne désormais les moyens de mieux gérer, négocier et valoriser l’immense potentiel qui repose sous ses pieds.