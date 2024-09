La RDC et la Chine signent un accord de Coopération Militaire historique

Ce vendredi 6 septembre 2024, la République démocratique du Congo (RDC) et la République populaire de Chine ont franchi une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales avec la signature d’un accord de coopération militaire. Cet accord, signé à Beijing par le vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Kabombo Muadiamvita, et son homologue chinois, intervient en marge du 9ᵉ forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), tenu du 4 au 6 septembre 2024.

L’objectif de cet accord est de redynamiser les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) en renforçant les relations entre les deux armées. Il porte sur plusieurs domaines clés, notamment la formation militaire, l’échange d’expériences, et le ravitaillement en équipements militaires. Cette coopération s’inscrit pleinement dans la vision du Président et commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi, qui aspire à doter les forces armées congolaises des moyens nécessaires pour faire face aux défis sécuritaires, dont la guerre d’agression menée par des forces négatives en RDC.

Le vice-Premier ministre Guy Kabombo a souligné que cet accord stratégique permettra non seulement de moderniser les capacités opérationnelles des FARDC, mais aussi de renforcer la coopération militaire avec la Chine, un partenaire de longue date.